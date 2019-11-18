Общество
Эхо МосквыСнежный циклон обрушился на Приморье
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Из-за снежной бури пришлось задержать десятки вылетов из аэропорта Владивостока
КП - Владивостоквчера в 21:00
Самолеты из Новосибирска и Южно-Сахалинска не смогли приземлиться во Владивостоке
PrimaMedia.ruвчера в 20:18
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Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова планирует начать выпуск авторской алкогольной продукции
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Эксперты исследовали смартфоны от 29 производителей, включая японскую компанию Sony, китайскую Xiaomi и южнокорейскую Samsung, и обнаружили 146 случаев, когда приложения содержали серьезные уязвимости.
Политика
Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Авто
Новый Mitsubishi Mirage показали в Сети
Планируется, что презентация новой модели автомобиля Mitsubishi Mirage состоится в Таиланде.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Общество
Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в четверг ожидается аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы.
Автоспорт
Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона
Если Сайнс сохранит третье место, этот «подиум» станет для McLaren первым с 2014 года.
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Хоккей
Фанаты попросили Текслера отправить гендиректора «Трактора» в отставку
Помимо гендиректора клуба Бориса Видгофа отправить в отставку фаны попросили всю его управленческую команду.
Экономика
Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»
Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери в 8 раз
Летом Тарасову удалось погасить крупный долг по алиментам, а теперь намерен и вовсе уменьшить сумму выплат.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Политика
Премьер Молдавии Кику сообщил, что свой первый визит совершит в Москву
Премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что на этой неделе состоится его рабочий визит в Москву, поскольку у сторон накопилось много вопросов для обсуждения.
Хоккей
Пойманный на кокаине хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к достижениям капитана команды Александра Овечкина, который через несколько сезонов может побить исторический рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
Политика
МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Политика
В Крыму назвали знаком Зеленскому возвращение украинских кораблей
Ранее 18 ноября в Верховной Раде заявили, что передача Украине задержанных кораблей станет небольшим шагом к примирению Москвы и Киева.
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Пользователи Сети нередко шутят на тему отношений Топурии и Деньгова, отмечая что экс-возлюбленный певицы рэпер Алексей Долматов, который также известен под сценическим псевдонимом Гуф, не сможет узнать, что предмет его обожания теперь счастлива с другим мужчиной.
Происшествия
Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии
Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Финансы
Точный прогноз курса доллара на неделю: что играет против рубля
На следующей неделе курс доллара, скорее всего, останется в рамках сложившегося узкого коридора 63.5-64.5.