Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyСнижаются доходы России от экспорта газа и нефти

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за январь—ноябрь 2019 года, доходы РФ от экспорта природного газа составили $ 37,74 млрд, снизившись на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт газа за одиннадцать месяцев составил 199 млрд кубометров, сократившись на 1,6%.
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