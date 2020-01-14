Энергетика
Евразия DailyСнижаются доходы России от экспорта газа и нефти
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за январь—ноябрь 2019 года, доходы РФ от экспорта природного газа составили $ 37,74 млрд, снизившись на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт газа за одиннадцать месяцев составил 199 млрд кубометров, сократившись на 1,6%.
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Общество
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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
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В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
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РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
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Общество
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РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
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В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
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Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
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Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
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В США 26 человек пострадали от сброса авиатоплива на детскую площадку
В настоящей момент 70 пожарных и фельдшеров скорой помощи находятся на месте происшествия для оказания помощи потерпевшим.
Здоровье
В Кизляре произошла вспышка острой кишечной инфекции
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Из Google Play приложение Android Auto загрузили свыше 100 млн раз
В магазине приложений Android Auto имеет рейтинг 4,1 из 5,0 возможных. Оценили это приложение в магазине более 80 тысяч пользователей.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
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Супруги долгое время откладывали момент появления на свет детей. Прошло немало лет, и иметь детей больше не позволяло здоровье.
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Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве
Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве.
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Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
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«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии
Технологии
Spotify в России. Стали известны цены
Пока этого не произошло, но сегодня стали известны цены для нашего рынка.
Гаджеты
Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek
По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
Армия и оружие
Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец
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