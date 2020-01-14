Энергетика
Евразия DailyСнижаются доходы России от экспорта газа и нефти
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за январь—ноябрь 2019 года, доходы РФ от экспорта природного газа составили $ 37,74 млрд, снизившись на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт газа за одиннадцать месяцев составил 199 млрд кубометров, сократившись на 1,6%.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 01:53, Ашберн
Спорт
Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх
Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Политика
Дело об импичменте Трампа будет передано в Сенат 15 января
В Сенате процедура импичмента превратится в судебный процесс, в котором конгрессмены будут представлять обвинение.
Технологии
АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость
По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
Происшествия
В порту Махачкалы загорелся иранский танкер
В Махачкалинском морском торговом порту загорелся иранский танкер, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Общество
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Шоу-бизнес
Актер Олег Меньшиков признался, что они с супругой мечтали о детях
«Бог не дал», — заявил 59-летний Меньшиков в интервью изданию Pschycologies.
Технологии
Предложен новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева письмо с предложением внедрить в России технологию цифрового отпечатка звонка для борьбы со спамом и телефонными мошенниками.
Армия и оружие
«Хайли лайкли» украинский «Боинг» был сбит по «наводке» США
Украинский «Боинг-737», выполняющий маршрут Тегеран-Киев со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение аккурат в момент кульминации противостояния Ирана и США.
Политика
Трамп призвал Apple разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple предоставить доступ к телефонам преступников.
Здоровье
Брянского сотрудника МЧС спасают в Австрии
Общество
Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию с соглашением о перемирии в Ливии
Россия не драматизирует ситуацию в связи с тем, что по итогам переговоров в Москве 13 января командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и взял время для консультаций.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
В Тюмени маршрутный микроавтобус «Газель» въехал в столб, в результате чего пострадали семь человек.
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике под Брянском потушен
Пожар на мебельной фабрике в Дятьково (Брянская область) потушен. Пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.
Экономика
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Шоу-бизнес
Стеша Маликова похудела на восемь килограммов
Несмотря на новогодние праздники, полные кулинарных соблазнов, девушке удалось не только сохранить стройность, но и сбросить восемь килограммов.
Политика
В МИДе Израиля объяснили ситуацию с недопуском россиян в страну
Недопуск российских туристов на территорию Израиля связан с тем, что россияне часто остаются в стране незаконно.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
Происшествия
Один человек погиб при взрыве на химзаводе в Испании
Один человек погиб и восемь пострадали в результате взрыва и пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона, заявил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Бук.
Политика
В Иране начались аресты по делу о крушении украинского Boeing
В Иране начались аресты в связи с крушением сбитого авиалайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украинны", передает Reuters.