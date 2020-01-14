Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyСнижаются доходы России от экспорта газа и нефти

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за январь—ноябрь 2019 года, доходы РФ от экспорта природного газа составили $ 37,74 млрд, снизившись на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт газа за одиннадцать месяцев составил 199 млрд кубометров, сократившись на 1,6%.
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У России снижаются доходы от экспорта газа и нефти

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Доходы России от продажи нефти и газа просели

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Доходы РФ от экспорта газа за 11 месяцев снизились на 15,4%, нефти - на 5,8%

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News.ruвчера в 05:23

Снижаются доходы России от экспорта газа и нефти

Евразия Dailyвчера в 04:57

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ТАССвчера в 04:45

Доходы России от нефти и газа обрушились

Lenta.ruвчера в 08:40
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Путин призвал ядерные державы устранить угрозу глобальной войны

Президент России Владимир Путин обратился в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию к пяти ядерным державам - постоянным членам Совета Безопасности ООН.
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Происшествия

В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой

В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
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С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
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Группа BTS организует международный выставочный арт-проект

Знаменитая южнокорейская поп-группа BTS выступила инициатором организатором нового международного арт-проекта «Connect, BTS».
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Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
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Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов

Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
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Десятилетняя школьница отбилась от тащившего ее в машину мужчины

В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
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Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
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Владимир Путин призвал внедрять систему раздельного сбора мусора

Владимир Путин рассказал о необходимости внедрить по всей стране полноценную систему экологического мониторинга, в который войдет мониторинг качества воздуха, воды и почвы.
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Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
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В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.
RT на русском 03:19
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Звезда сериала «Горец» совершил самоубийство

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Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала

Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.
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Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

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Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
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В «Транснефти» оценили возможность остановки транзита через Белоруссию

«Транснефть» не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу, заявил глава компании Николай Токарев.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
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Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
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Билли Айлиш исполнит основную песню нового фильма о Джеймсе Бонде

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