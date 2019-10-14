Экономика

Газета.RuГазета.RuСнижение цен на аренду жилья отметили в России

По данным издания, в городах-миллионниках средняя стоимость съемной квартиры составила в октябре чуть больше 16 тыс. руб. в месяц. Уточняется, что, несмотря на падение доходов населения и уменьшение спроса, в столице цены на жилье остаются высокими - 38,1 тыс. руб. за однокомнатную квартиру.
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Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Газета.Ru13 октября в 19:23

СМИ рассказали о снижении цен на съемные квартиры

Телеканал 360°14 октября в 01:13

Специалисты заявили о снижении стоимости аренды жилья в России

Life.ru14 октября в 00:38

Цены на аренду жилья в России снизились

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Аренда дешевеет: с чем связано снижение цен на съемное жилье в России?

МИР 2414 октября в 10:01

Стоимость аренды жилья снизилась в РФ

News.ru13 октября в 19:23

В России упали цены на аренду жилья

Lenta.ru13 октября в 18:16
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