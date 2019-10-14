Недвижимость

Газета.RuГазета.RuСнижение цен на аренду жилья отметили в России

По данным издания, в городах-миллионниках средняя стоимость съемной квартиры составила в октябре чуть больше 16 тыс. руб. в месяц. Уточняется, что, несмотря на падение доходов населения и уменьшение спроса, в столице цены на жилье остаются высокими - 38,1 тыс. руб. за однокомнатную квартиру.
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с чего всё началось

Аренда сбавила в цене

В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики.
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Снижение цен на аренду жилья отметили в России

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