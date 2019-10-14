Недвижимость

Газета.RuГазета.RuСнижение цен на аренду жилья отметили в России

По данным издания, в городах-миллионниках средняя стоимость съемной квартиры составила в октябре чуть больше 16 тыс. руб. в месяц. Уточняется, что, несмотря на падение доходов населения и уменьшение спроса, в столице цены на жилье остаются высокими - 38,1 тыс. руб. за однокомнатную квартиру.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Аренда сбавила в цене

В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики.
Коммерсантъвчера в 03:34

Подробнее о событии

В Казани снизилась цена на арендное жилье

TatCenter00:00

ЦИАН: В Казани серьезно подешевела аренда жилья

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:59

В России упали цены на аренду жилья

Lenta.ruвчера в 18:16

В Казани зафиксировано падение стоимости арендного жилья

Казань24вчера в 09:02

Аналитики сервиса ЦИАН заявили о снижении цен на аренду жилья в Казани на 6%

Реальное времявчера в 05:03

Аналитики назвали регионы с самой дешевой арендой однокомнатной квартиры

РБКвчера в 23:52

Аренда сбавила в цене

Коммерсантъвчера в 03:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Экономика

«Сельскую» ипотеку могут запустить в России в 2020 году

«Пока оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны и утверждены, и даже будет некая отработка этих продуктов с точки зрения их применения», — сообщила Лут.
REGNUM 11 октября в 08:41
Наука

Что случится, если весь лед на Земле растает за одну ночь: мировой потоп

Попав в океан, огромное количество пресной воды из растаявших льдов нарушит ход течений и вызовет погодные аномалии.
Популярная механика вчера в 12:17
Технологии

«Ростелеком» и ВТБ могут стать единым игроком на рынке больших данных

«Ростелеком» и ВТБ думают о создании платформы обмена большими данными, сообщил «Ведомостям» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.
Ведомости вчера в 17:29
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 12 октября в 10:57
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:54
Здоровье

Сезон гриппа и ОРВИ начался в России на две недели раньше

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом.
Известия вчера в 20:07
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Шоу-бизнес

46-летняя Миронова впервые показала четвертого мужа

Дни.ру вчера в 09:28
Кино

Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма

Известия 12 октября в 00:06
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма

В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода.
РБК вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 11 октября в 14:30
Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ 12 октября в 04:42
Происшествия

Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Теннис

Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Нева Спорт вчера в 06:06
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море

Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
ТК Звезда вчера в 22:00
Транспорт

На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение

Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Политика

Какие вопросы обсудят президент России и король Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин 14 октября прибудет с государственным визитом в Саудовскую Аравию, где проведёт переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.
RT на русском 00:00
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Армия и оружие

Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку

Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Гаджеты

Зафиксировано резкое падение цен на смартфон Redmi K20 Pro от Xiaomi

Эксперты зафиксировали резкое падение цен на флагман китайского технологического гиганта Xiaomi Redmi K20 Pro.
Политическая Экспертиза вчера в 22:22
Происшествия

В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда 12 октября в 10:18
Общество

Стали известны регионы — лидеры по строительству жилья

Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.
РБК вчера в 21:58
Армия и оружие

Трамп: Европе следует вывезти из тюрем Сирии боевиков ИГ

США уже вывезли самых опасных преступников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находящихся в тюрьмах Сирии, теперь странам Европы следует забрать оставшихся.
REGNUM вчера в 21:25
Политика

В ПА НАТО рассмотрят доклад по Украине

В воскресенье, 13 октября Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад касающийся войны на Донбассе, реформ и свободы слова на Украине подготовленный Канадой.
Новостной фронт вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк

РИА Новости вчера в 13:33
Политика

В Киеве признались, что на восстановление Донбасса нет денег

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что в бюджете нет денег на восстановление Донбасса.
URA.Ru 12 октября в 16:32
Общество

В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru вчера в 22:20
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия

Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное