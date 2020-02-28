Сегодня, 28 февраля 2020 года, стало известно, что в случае снижения цен на нефть ниже $50 за баррель давление на рубль резко усилится и росту его волатильности не сможет помешать даже бюджетное правило. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на опрос экспертов.

Снижение цен на нефть ниже $50 за баррель усилит давление на рубль

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