Финансы
СаминвесторСнижение цен на нефть ниже $50 за баррель усилит давление на рубль
Сегодня, 28 февраля 2020 года, стало известно, что в случае снижения цен на нефть ниже $50 за баррель давление на рубль резко усилится и росту его волатильности не сможет помешать даже бюджетное правило. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на опрос экспертов.
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Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Армия и оружие
Лавров напомнил о праве сирийцев бороться с террористами в Идлибе
Борьба с террористами на своей территории - неотъемлемое право сирийской армии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Экономика
Великобритания рекордно закупилась золотом в России
В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении.
Общество
В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Армия и оружие
Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии
Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Происшествия
Полиция заинтересовалась нападением на таксиста в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после инцидента, в результате которого пассажир такси напал на водителя в Саратове, сообщают региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Гаджеты
В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей
Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.
Политика
В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком России разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Спорт
Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА
Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Футбол
«Химки» выиграли Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов»
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Здоровье
Ульяновских школьников проверят из-за сообщения о туберкулезе у повара
Все ученики и педагоги школы в Ульяновске направлены на обследование после сообщений о том, что у работника пищеблока нашли открытую форму туберкулеза, сообщает в пятницу пресс-служба горадминистрации.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Происшествия
После обнаружения наркотиков в квартире Абызова возбуждено дело
Следственный комитет возбудил дело после обнаружения наркотических средств в квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В Петербурге прекратят крупномасштабное жилищное строительство
Крупномасштабное жилищное строительство скоро прекратится в Петербурге, поскольку город ждут дорожно-строительные изменения.
Шоу-бизнес
Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом
Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Футбол
Тедеско: Шюррле пропустит несколько матчей из-за травмы голеностопа
Футболист московского "Спартака" Андре Шюррле из-за травмы голеностопа пропустит несколько матчей, в том числе и игру 20-го тура чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Футбол