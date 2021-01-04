Цены на вторичном рынке выросли в 2020 году в среднем по стране на 9%, сообщает портал "Мир квартир". Это самый большой рост за всю "историю наблюдений", отмечает гендиректор портала Павел Луценко. Стоимость вторичной недвижимости следует за ценами на новостройки.

С чего всё началось Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в прошлом, считают эксперты. В 2020 году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в строящихся домах в среднем по стране увеличилась на 19%. Российская газета вчера в 19:00