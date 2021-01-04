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Российская газета
Российская газета

Снижение цен на вторичном рынке жилья может продлиться несколько лет

Цены на вторичном рынке выросли в 2020 году в среднем по стране на 9%, сообщает портал "Мир квартир". Это самый большой рост за всю "историю наблюдений", отмечает гендиректор портала Павел Луценко. Стоимость вторичной недвижимости следует за ценами на новостройки.В источнике
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Российская газета

Эксперты дали прогноз по ценам на новостройки в 2021 году

Рост цен на новостройки в 2021 году приостановится или же будет не таким существенным, как в прошлом, считают эксперты. В 2020 году, по данным портала "Мир квартир", стоимость квартир в строящихся домах в среднем по стране увеличилась на 19%.
Российская газетавчера в 19:00
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Российская газета

Снижение цен на вторичном рынке жилья может продлиться несколько лет

Российская газета21:00
News.ru

Рост стоимости квартир в новостройках в 2021 году может замедлиться

News.ruвчера в 09:51
Телеканал 360°

Рост цен на новостройки в 2021 году замедлится — эксперты

Телеканал 360°вчера в 19:56
ФАН

Российские новостройки могут подешеветь в 2021 году

ФАНвчера в 02:33
Рамблер

Эксперт рассказал, как изменятся цены на новостройки в 2021 году

Рамблервчера в 00:21
URA.Ru

Аналитики раскрыли стоимость жилья в новостройках в 2021

URA.Ruвчера в 21:23
Экономика сегодня

Аналитик оценил вероятность подорожания квартир в 2021 году

Экономика сегоднявчера в 04:14

Третьяк дал прогноз на полуфинал молодежного ЧМ по хоккею между Россией и Канадой

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился своим мнением о полуфинале молодежного чемпионата миру по хоккею, где сыграют сборные России и Канады.
Третьяк дал прогноз на полуфинал молодежного ЧМ по хоккею между Россией и Канадой
Общественная служба новостейвчера в 04:16

Российскую молодежку предупредили о нечестном судействе в матче ЧМ с Канадой

Советский арбитр, почетный вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Юрий Карандин высказался о работе североамериканских судей, обслуживающих молодежный чемпионат мира в Канаде.
Lenta.ruвчера в 07:21

Узбекистан намерен наладить у себя сборку автомобилей LADA и Renault

Инвестиционную программу на 2021–2023 годы, включающую создание сборочного производства автомобилей LADA и Renault в Узбекистане, одобрил президент республики Шавкат Мирзиёев 28 декабря, сообщает портал правовой информации Минюста страны.
ИА Красная Весна1 января в 12:08

Превращаем Марс в цветущую планету

Хоть глобальное потепление на Земле и угрожает множеству живых существ, на Марсе тот же самый процесс может стать одним из ключевых факторов, которые превратят безжизненные пески в пригодную для колонизации планету.
Популярная механикавчера в 04:59

На сколько в 2021 году подорожают сигареты и алкоголь

Больше всего вырастут ставки акцизов на табачные изделия - на 20% вместо запланированных 4%. Ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за 1 тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку.
Российская газета31 декабря в 23:00