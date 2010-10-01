Экономика
Эхо МосквыСнижение экспорта Китая в прошлом месяце оказалось меньше ожидаемого
Аналитики ожидали, что китайский экспорт уменьшится на 7 процентов, передает агентство Reuters. В КНР в конце прошлого года вспыхнула эпидемия коронавируса.
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Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
Культура
В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event
Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Роскино.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество
В Новосибирске разрешили работу непродовольственным магазинам
Губернатор Андрей Травников дал разрешение на торговлю непродовольственным магазинам.
Atas.info 00:42
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса
Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ 05 июня в 07:57
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Футбол
Саратовский «Сокол» возглавил новый тренер
Сообщается, что новый тренер обладает лицензией УЕФА Pro, в качестве главного тренера работал в ФК «Сызрань-2003» с 2009 по 2019 год, в сезоне-19/20 возглавлял ФК «Чайка» Песчанокопское, а затем помогал бывшему игроку «Сокола» Магомеду Адиеву.
Четвертая Власть 04:05
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса
Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Общество
За сутки в России подтверждено 8984 случая COVID-19 в 84 регионах
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 38,5% - без клинических проявлений.
Российская газета вчера в 03:35
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон с 16 Гбайт оперативной памяти
Говорится, в частности, что аппарат получит 16 Гбайт оперативной памяти.
3DNews 03:32
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Кино
Определены фильмы, способные оказать влияние на депрессию
Вполне логично, что всем, кто находится в депрессии или просто устал от происходящего за окном, рекомендуются прежде всего кинокомедии и мультфильмы.
Телепрограмма 03:56
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Армия и оружие
На Украине назвали способ ударить по Сибири
Lenta.ru вчера в 17:09
Здоровье
Владимирская область застряла на плато по коронавирусу
Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса.
Призыв (г. Владимир) 04:02
Общество
Дмитрий Азаров сделал заявление по коронавирусу в Самарской области
В воскресенье, 7 июня, за пару минут до полуночи Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал срочное заявление по ситуации с коронавирусом в губернии.
ГТРК Самара 02:04
Наука
Диета белых акул стала сюрпризом для биологов
Остальную часть содержимого желудков авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, точно идентифицировать не смогли, но говорят, что кальмары, каракатицы, крупные морские млекопитающие, а также собственные сородичи редко становятся добычей молодых белых акул.
Популярная механика вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Общество
Свердловские санврачи разрешили купаться в двух озёрах
В Свердловской области в этом году разрешено купаться в озере Щучье в Тавдинском районе и на восточном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге.
Уральский меридиан 04:28
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Кино
Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США
Inc-news.ru вчера в 08:56
Армия и оружие
Атомную субмарину «Князь Владимир» вскоре включат в состав ВМФ РФ
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в первый день лета утвердил акт приема на атомный ракетный крейсер «Князь Владимир», а срок торжественной церемонии обозначат в скором времени.
Дни24 06 июня в 11:41
Общество
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Коммерсантъ вчера в 09:10