Аналитики ожидали, что китайский экспорт уменьшится на 7 процентов, передает агентство Reuters. В КНР в конце прошлого года вспыхнула эпидемия коронавируса.

Снижение экспорта Китая в прошлом месяце оказалось меньше ожидаемого

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