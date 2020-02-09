В Центробанке рассказали о позитивных эффектах от снижения ключевой ставки. 7 февраля совет директоров Банка России принял решение о снижении показателя до 6% годовых. Ставка уменьшилась на 0,25 базисных пункта.

Происшествия Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Гаджеты В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.

Происшествия Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.

Авто Названы конкуренты Kia Seltos в России Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.

Армия и оружие Россия ответила на ультиматум Эрдогана мощнейшими воздушными ударами Попытки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана запугать российских и сирийских военных, увенчались лишь колоссальными потерями для террористов в провинции Идлиб, что было вызвано масштабнейшими ударами ВКС России, возобновлёнными через 36 часов после военного ультиматума турецкого лидера.

Армия и оружие Иран представил новую ракету малой дальности с композитным двигателем Отмечается, что ракета оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110», то есть до более 500 километров.

Политика Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».

Политика Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.