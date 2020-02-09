Финансы

Эхо Москвы в ЧелябинскеЭхо Москвы в ЧелябинскеСнижение ключевой ставки ЦБ послужит развитию экспорта на Южном Урале

В Центробанке рассказали о позитивных эффектах от снижения ключевой ставки. 7 февраля совет директоров Банка России принял решение о снижении показателя до 6% годовых. Ставка уменьшилась на 0,25 базисных пункта.
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У ставки небольшое будущее

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Как ЦБ смягчился

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Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
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Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии

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Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
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Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана

Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

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В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину

В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
RT на русском 06:47
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Учёные опровергли существование «нормального» пульса у людей

Американские учёные из института Скриппса опровергли существование «нормального» пульса у людей.
Профиль вчера в 03:12
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Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно

Вечерняя Москва 06:37
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Семак заявил о высокой трансферной стоимости российских футболистов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокую трансферную стоимость отечественных футболистов.
RT на русском 06:14
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В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
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В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
RT на русском 04:55
Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
REGNUM 05:09
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
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Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Онкологи советуют как можно чаще показываться врачам. Это поможет еще больше снизить риск заболевания раком.
ToDay News Ufa 08 февраля в 08:29
Авто

Названы конкуренты Kia Seltos в России

Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
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«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Армия и оружие

Россия ответила на ультиматум Эрдогана мощнейшими воздушными ударами

Попытки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана запугать российских и сирийских военных, увенчались лишь колоссальными потерями для террористов в провинции Идлиб, что было вызвано масштабнейшими ударами ВКС России, возобновлёнными через 36 часов после военного ультиматума турецкого лидера.
Avia.pro 08 февраля в 16:26
Армия и оружие

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

В июле 2018 года источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
Газета.Ru 06:41
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Убийцу ребенка в детском саду Нарьян-Мара отправили в психбольницу

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Общество

Мантуров рассказал о нехватке китайских компонентов на заводах

Предприятия в России столкнулись с проблемами поставок китайских компонентов, но острой нехватки нет, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Армия и оружие

Иран представил новую ракету малой дальности с композитным двигателем

Отмечается, что ракета оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110», то есть до более 500 километров.
Аргументы и Факты вчера в 10:55
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
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МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

РБК вчера в 16:28
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СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы

В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине.
ТАСС 03:01
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Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.
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Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 06:50
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В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
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В Бразилии обнаружен вирус с новым геном

В Бразилии ученые обнаружили вирус с геном, который не был известен науке.
Shraibikus News 06:18
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