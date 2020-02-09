Финансы
Эхо Москвы в ЧелябинскеСнижение ключевой ставки ЦБ послужит развитию экспорта на Южном Урале
В Центробанке рассказали о позитивных эффектах от снижения ключевой ставки. 7 февраля совет директоров Банка России принял решение о снижении показателя до 6% годовых. Ставка уменьшилась на 0,25 базисных пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии
Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана
Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде
Происшествия
В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину
В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
Здоровье
Учёные опровергли существование «нормального» пульса у людей
Американские учёные из института Скриппса опровергли существование «нормального» пульса у людей.
Шоу-бизнес
Александр Друзь заявил, что на его пенсию прожить невозможно
Футбол
Семак заявил о высокой трансферной стоимости российских футболистов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокую трансферную стоимость отечественных футболистов.
Гаджеты
В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
Происшествия
Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков
Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Онкологи советуют как можно чаще показываться врачам. Это поможет еще больше снизить риск заболевания раком.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Армия и оружие
Россия ответила на ультиматум Эрдогана мощнейшими воздушными ударами
Попытки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана запугать российских и сирийских военных, увенчались лишь колоссальными потерями для террористов в провинции Идлиб, что было вызвано масштабнейшими ударами ВКС России, возобновлёнными через 36 часов после военного ультиматума турецкого лидера.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
В июле 2018 года источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.
Общество
Мантуров рассказал о нехватке китайских компонентов на заводах
Предприятия в России столкнулись с проблемами поставок китайских компонентов, но острой нехватки нет, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Армия и оружие
Иран представил новую ракету малой дальности с композитным двигателем
Отмечается, что ракета оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами «Фатех-110», то есть до более 500 километров.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Политика
СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы
В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине.
Политика
Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Наука
В Бразилии обнаружен вирус с новым геном
В Бразилии ученые обнаружили вирус с геном, который не был известен науке.