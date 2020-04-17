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Общество В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении. 6

Здоровье Владимир Путин наградил тверских врачей Свои поздравления награжденным направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

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