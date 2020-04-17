Экономика
Live24Снижение ключевой ставки допустил ЦБ
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что повышение ключевой ставки на данном экономическом этапе страны пока не рассматривается. Рассмотреть такую возможность Нибиуллина пообещала на ближайшем заседании регулятора, которое состоится на будущей неделе.
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Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Наука
Экспериментальный препарат препятствует рецидивам рака
Исследователи Института Фрэнсиса Крика предлагают экспериментальный препарат квизиностат.
ToDay News Ufa 05:58
Здоровье
Владимир Путин наградил тверских врачей
Свои поздравления награжденным направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Tverigrad.ru 11:45
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Здоровье
Путин объявил об открытии инфекционной больницы в Новой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство быстровозводимой больницы в Новой Москве 10 марта 2020 года, а 19 марта строители приступили к возведению лечебного блока медцентра.
Vademecum 13:23
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Политика
Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании
Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
RT на русском 14:17
Происшествия
Пес сбежал и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином
В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru 13:07
Политика
Путин объяснил появление новых очагов коронавируса
Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:25
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Культуромания вчера в 01:13
Космос
В 2025 году начнется строительство российской базы на Луне
Интерес представляют образцы, находящиеся на глубине порядка двух метров, а анализ поможет выявить магнитные аномалии и риски сейсмической активности.
Дни24 15 апреля в 06:41
Происшествия
В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией
Российская газета 06:20
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Политика
Врио губернатора Коми выступил против строительства полигона в Шиесе
Накануне против строительства полигона выступил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Ведомости 05:49
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число больных коронавирусом
12 апреля сообщалось, что в Италии зафиксировано самое низкое число смертей от коронавируса с 19 марта, за сутки тогда скончался 431 человек.
НТВ 13:59
Общество
Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса
Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews 14:15
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Общество
Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом
Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Экономика
Около тысячи компаний могут быть внесены в списки системообразующих
Общее число компаний, внесенных в списки системообразующих, может составить около тысячи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Газета.Ru 13:33
Общество
Россиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу.
ТК Звезда 11:21