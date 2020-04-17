Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля

Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:18, Ашберн
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Экономика

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Общество

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Шоу-бизнес

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Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
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Политика

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Общество

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Общество

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц, пишут «Известия».
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Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
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Политика

Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса

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РБК 13:34
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Производитель Chevrolet Niva получил новое название

Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
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Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

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Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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