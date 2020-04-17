Экономика
BFM.ruЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
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Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ 10:54
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Экономика
ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
9111.ru 07:47
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Общество
Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц, пишут «Известия».
Мой Брянск 13:19
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Политика
Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса
«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Воробьев пообещал возобновить стройки при первой возможности
Строительство в Московской области будет возобновлено при первой же возможности, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 14:56
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Авто
Производитель Chevrolet Niva получил новое название
Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru вчера в 08:25
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
Общество
Депутаты попросили власти выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей
Уточняется, что речь идет о суммах в размере 25 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. на ребенка.
9111.ru 13:51
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Недвижимость
В правительстве уточнили условия получения «антикризисной» ипотеки
Вице-премьер уточнил, что к жилью комфорт-класса относятся квартиры стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также до 3 млн — в регионах.
REGNUM 12:59
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
Общество
Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных
Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
Эхо Москвы 14:30