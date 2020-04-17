Экономика
News.ruСнижение ключевой ставки обсудят на заседании ЦБ 24 апреля
Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 24 апреля. Повышение ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает маловероятным сценарием. Мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров, — цитирует ТАСС Набиуллину.
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ЦБ допускает разрешение кризиса с сохранением стабильности финансовой системы
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Новые разрешения для въезда и передвижения по территории города введут в донской столице.
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