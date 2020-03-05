Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $45,39 за баррель.

Общество Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.

Гаджеты Oppo представила более доступного конкурента для Apple Watch Сегодня компания OPPO провела онлайн-конференцию на которой представила смартфоны из серии Find X2 и первые умные часы — OPPO Watch.

Происшествия Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье Власти Москвы обяжут отправиться в самоизоляцию ряд иностранцев По словам вице-мэра, если иностранцы приезжают в Москву из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на срок более 14 дней, то они должны провести в изоляции две недели.

Энергетика Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Футбол Зидан летом может возглавить «Ювентус» Руководством «Ювентуса» недовольно нестабильной игрой команды под руководством Маурицио Сарри, поэтому в ближайшее межсезонье попытается переманить из мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Космос NASA объединилось с 17 компаниями для разработки городских летательных аппаратов Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало Соглашения о сотрудничестве в космической сфере (Space Act Agreement) с 17 компаниями авиационной отрасли, включая Boeing, Uber и AirMap.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек Общее число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей более чем 80 стран, где были зафиксированы случаи заражения.

Политика Генпрокуратура отчиталась о предоставлении данных JIT по делу MH17 Россия предоставила Нидерландам все необходимые материалы "в ответ на соответствующие запросы и, более того, дополнительно направила важные данные по обстоятельствам" крушения малайзийского самолета в 2014 году в Донбассе, заявила Генпрокуратура России.

Политика Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Технологии В чипсетах Intel вновь обнаружили неустранимую уязвимость Специалисты российской ИБ-компании Positive Technologies обнаружили неустранимую уязвимость во всех чипсетах Intel, выпущенных за последние 5 лет.

Политика МИД РФ осудил памятное мероприятие в честь «лесных братьев» в Латвии МИД РФ расценивает акцию и участие в ней вице-премьера, министра юстиции и бывшего президента страны в качестве некоторой репетиции ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона "Ваффен-СС".