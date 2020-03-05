Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $45,39 за баррель.
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Эхономика: Новости сырьевых цен

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Мировые цены на нефть упали по итогам торгов четверга

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Мировые цены на нефть снижаются

Мой Брянск02:17

Эпидемия коронавируса привела к снижению цен на нефть

REGNUM04 марта в 04:01
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Комментарии

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В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро

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В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
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Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
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Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

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Российский фигурист Андрей Мозалев принес России золото чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
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Зидан летом может возглавить «Ювентус»

Руководством «Ювентуса» недовольно нестабильной игрой команды под руководством Маурицио Сарри, поэтому в ближайшее межсезонье попытается переманить из мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
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NASA объединилось с 17 компаниями для разработки городских летательных аппаратов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало Соглашения о сотрудничестве в космической сфере (Space Act Agreement) с 17 компаниями авиационной отрасли, включая Boeing, Uber и AirMap.
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Акции TCS Group рухнули на фоне заявления Тинькова о лейкемии

Котировки обрушились после заявления предпринимателя Олега Тинькова о тяжелой форме лейкемии.
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Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
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Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
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Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
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В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных, декретов и отпусков.
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Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
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Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

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