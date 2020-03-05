Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,11%, составив $45,39 за баррель.
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Общество
Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Первый памятник Ленину появится в Германии
Члены Марксистско-ленинской партии Германии добились разрешения поставить памятник советскому революционеру Владимиру Ленину.
Футбол
Появились фото розовой формы «Барселоны»
Гаджеты
Oppo представила более доступного конкурента для Apple Watch
Сегодня компания OPPO провела онлайн-конференцию на которой представила смартфоны из серии Find X2 и первые умные часы — OPPO Watch.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Власти Москвы обяжут отправиться в самоизоляцию ряд иностранцев
По словам вице-мэра, если иностранцы приезжают в Москву из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на срок более 14 дней, то они должны провести в изоляции две недели.
Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию в связи со снижением спроса, говорится на сайте перевозчика.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете
Шоу-бизнес
Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт
Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.
Фигурное катание
Российский фигурист Мозалев стал чемпионом мира среди юниоров
Российский фигурист Андрей Мозалев принес России золото чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Футбол
Зидан летом может возглавить «Ювентус»
Руководством «Ювентуса» недовольно нестабильной игрой команды под руководством Маурицио Сарри, поэтому в ближайшее межсезонье попытается переманить из мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Космос
NASA объединилось с 17 компаниями для разработки городских летательных аппаратов
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало Соглашения о сотрудничестве в космической сфере (Space Act Agreement) с 17 компаниями авиационной отрасли, включая Boeing, Uber и AirMap.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек
Общее число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей более чем 80 стран, где были зафиксированы случаи заражения.
Политика
Генпрокуратура отчиталась о предоставлении данных JIT по делу MH17
Россия предоставила Нидерландам все необходимые материалы "в ответ на соответствующие запросы и, более того, дополнительно направила важные данные по обстоятельствам" крушения малайзийского самолета в 2014 году в Донбассе, заявила Генпрокуратура России.
Экономика
Акции TCS Group рухнули на фоне заявления Тинькова о лейкемии
Котировки обрушились после заявления предпринимателя Олега Тинькова о тяжелой форме лейкемии.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето в 2020 году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что россиян в этом году ждет "малиновое" лето.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Общество
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Общество
В России изменят систему оплаты отпусков, больничных и декретов
В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных, декретов и отпусков.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
Технологии
В чипсетах Intel вновь обнаружили неустранимую уязвимость
Специалисты российской ИБ-компании Positive Technologies обнаружили неустранимую уязвимость во всех чипсетах Intel, выпущенных за последние 5 лет.
Политика
МИД РФ осудил памятное мероприятие в честь «лесных братьев» в Латвии
МИД РФ расценивает акцию и участие в ней вице-премьера, министра юстиции и бывшего президента страны в качестве некоторой репетиции ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона "Ваффен-СС".
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.