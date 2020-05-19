Экономика
Новая газетаНоминальный ВВП России в апреле упал на 28%
В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета Минфина, который проанализировал РБК.
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с чего всё началось
Ведомство впервые предоставило официальную оценку экономической динамики в апреле, который на фоне пандемии коронавируса был объявлен нерабочим для всех граждан России.Компания04:35
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В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
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Политика
Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог
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ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
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Работающим российским пенсионерам продлили больничные
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СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым
Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) являются его личной инициативой.
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Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Финансы
Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,46 рубля (минус почти 22 копейки), курс евро — 70,25 рубля (минус примерно 5 копеек).
Банки.ру 03:30
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СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 05:01
Общество
NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19
Газета New York Times опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в котором он опроверг публикацию, посвященную ситуации с COVID-19 в России.
РИА Новости 02:19
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МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $560 тысяч
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Политика
Путин заявил о сдвиге программ по нацпроектам из-за коронавируса
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Взгляд.ру 08:56