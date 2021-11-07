Лекарство изначально применялось для лечения больных гепатитом С и ВИЧ-инфекцией, но оказалось, что оно также способно улучшать обмен кальция в митохондриях — это может также благотворно влиять на состояние больных, страдающих мышечными патологиями.
Фрегат (сторожевой корабль) "Адмирал Эссен" провел учения в Черном море по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара группы самолетов условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
По данным Специальной мониторинговой миссии в Украине, находясь вблизи населенного пункта Пшеничное в 20 километрах от Луганска, наблюдатели услышали 14 взрывов, а спустя 10 минут еще 64 выстрела и взрыва боеприпасов.