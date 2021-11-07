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Снижение оптовых цен на бензин позволит российским АЗС вернуть прибыль

Стоимость бензина с начала года выросла в России примерно на 6,9%. При этом, по мнению экспертов, цены продолжат увеличиваться, но останутся в пределах инфляции.
Народные новости
Если смотреть не в процентах, то с начала года АИ-92 подорожал на 2,91 рубля, АИ-95 - на 2,93 рубля, а дизельное топливо - на 2,46 рубля.
Российская газета
Вернуть прибыльность заправкам может либо снижение оптовых цен, либо увеличение государственного субсидирования, то есть корректировка демпфирующего механизма, уточняет эксперт.
Российская газета
Только в условиях стабильной прибыльности цены на АЗС могут перестать расти, добавила Лишневецкая.
ФАН

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