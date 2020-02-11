Экономика
News.ruЭкономист предупредил о мизерных пенсиях для россиян
Снижение страховых взносов для работодателей может привести к уменьшению пенсий до уровня прожиточного минимума. Чтобы этого не произошло, нужны компенсационные меры, считает доктор экономических наук Александр Сафронов.
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Эксперт Александр Сафонов: «От снижения страховых взносов пострадают пенсионеры»
Новые Известия11 февраля в 04:25
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
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