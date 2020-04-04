В минувшее воскресенье, 12 апреля, во Франции было зафиксировано снижение числа летальных исходов: зарегистрировано 315 смертей.

Снижение смертности не помеха: во Франции хотят продлить локдаун

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