Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаСнижение смертности не помеха: во Франции хотят продлить локдаун

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В минувшее воскресенье, 12 апреля, во Франции было зафиксировано снижение числа летальных исходов: зарегистрировано 315 смертей.
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Снижение смертности не помеха: во Франции хотят продлить локдаун

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Президент Франции выступил с посланием к нации на фоне вспышки коронавируса: озвучены детали его речи

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Во Франции должен быть продлён общенациональный режим изоляции и карантина

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В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

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В работе Twitter произошел сбой

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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Президент США Дональд Трамп назвал исторической сделку стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
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Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
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Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
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