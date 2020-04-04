Общество
Радио Комсомольская правдаСнижение смертности не помеха: во Франции хотят продлить локдаун
В минувшее воскресенье, 12 апреля, во Франции было зафиксировано снижение числа летальных исходов: зарегистрировано 315 смертей.
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Снижение смертности не помеха: во Франции хотят продлить локдаун
Радио Комсомольская правдавчера в 10:59
Президент Франции выступил с посланием к нации на фоне вспышки коронавируса: озвучены детали его речи
Российский Диалогвчера в 05:38
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Авто
Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за 5 лет
SpeedMe вчера в 09:41
Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
Космос
Россия решила создать научную базу на Луне в 2025 году
Россия решила запустить посадочную станцию на Луну в августе 2025 года.
VSE42.RU вчера в 23:19
Экономика
Виктора Томенко вновь попросили помочь бизнесу
Для губернатора Алтайского края подготовили 10 предложений Председатель "Партии малого бизнеса России" в Алтайском крае Сергей Калиниченко выступил с обращением к губернатору Виктору Томенко.
АМИТЕЛ 00:35
Политика
Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене
Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
Известия 12 апреля в 23:49
Политика
В США инициировано расследование возникновения коронавируса
Ранее ГЛАС сообщал, что для разработки вакцины против коронавируса из США в Россию привезли штаммм.
ГЛАС.RU 01:29
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина вышла из комы и попросила жареной картошки
Бабкина очень слаба и практически не может говорить, однако призналась, что очень голодна и попросила принести ей жареной картошки с квашеной капустой.
Paparazzi.ru вчера в 15:25
Энергетика
В США прогнозируют падение добычи сланцевой нефти в мае
Падение добычи сланцевой нефти в США в мае 2020 года по отношению к апрелю составит 183 тыс. баррелей, до 8,526 млн баррелей в сутки (б/с).
ТАСС вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка
Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о рождении долгожданной дочери Маши в прямом эфире с Тиной Канделаки.
OAnews 02:02
Политика
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия вчера в 21:45
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Наука
Ученые научились продлевать жизнь клеток при помощи их программирования
Ученые из Америки научились управлять жизнью клеток, при этом используя те же инструменты, которые применяют программисты для работы с компьютером.
Goroday.ru 11 апреля в 04:06
Футбол
Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в MLS
Московский Комсомолец вчера в 23:53
Экономика
Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период
Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль 12 апреля в 08:32
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Киберспорт
Gambit обыграла B8 на ESL One Los Angeles
Cyber.sports.ru 12 апреля в 07:18
Здоровье
Врачи Сургута спасли 4-летнего ребенка с редкой аномалией в сердце
Хирурги окружного кардиологического центра в Сургуте провели операцию 4-летнему пациенту с врожденным синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта.
ИА СИА-Пресс вчера в 09:21
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
RT на русском 01:14
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Шоу-бизнес
На связь вышла выгнанная Прилучным Муцениеце
Напомним, в четверг Агата Муцениеце сообщила, что супруг выгнал ее из дома вместе с детьми.
Privet-Rostov.ru 12 апреля в 14:09
Кино
В духе «Чужого»: раскрыт альтернативный концепт Ящера из фильма «Новый Человек-паук»
Художник концепт-артов «Нового Человека-паука» Джерад С. Маранц поделился в своем Instagram-профиле иллюстраций с альтернативным образом суперзлодея Ящера, которого в блокбастере Марка Уэбба воплотил Рис Иванс.
Киноафиша России 12 апреля в 04:00
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
РБК 01:02