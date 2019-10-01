Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyСнижение спроса на нефть и газ сделает россиян на треть беднее: мнение

При резком снижении мирового спроса на нефть и газ россияне станут на 30% беднее. Такое мнение высказал в программе Юрия Дудя бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев.
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Снижение спроса на нефть и газ сделает россиян на треть беднее: мнение

Евразия Daily04:03

Эксперт: Нефть с газом кончатся и услуги ВС МО РФ вырастут в 2 раза

Версия.Инфо00:56

Экономист рассказал, как будут жить россияне без нефти и газа

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Сергей Гуриев: Россияне обеднеют, когда рухнут цены на нефть

Инвест-Форсайтвчера в 12:24

Предсказано будущее России без нефти

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Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия

Полицейские задержаны по подозрению в убийстве под Саратовом

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В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

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Медики назвали симптомы близкого сердечного приступа у женщин

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Общество

Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия вчера в 15:48
Политика

В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было.
Газета.Ru 04:37
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Футбол

«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника

ТАСС вчера в 09:48
Политика

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Транспорт

ГИБДД объяснила связь штрафов по камерам с плохой погодой

Вынесению штрафов препятствуют качество фотографий, отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фотовидеофиксации, многочисленные жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы.
РБК 03:59
Авто

BMW выпустила «заряженные» кроссоверы X5 M и X6 M

Спортивное подразделение BMW M расширило свой модельный ряд двумя новыми кроссоверами — X5 M и X6 M, а также их особыми версиями с приставкой Competition.
32CARS.ru вчера в 23:52
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В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

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Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой

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Футбол

Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv вчера в 10:42
Энергетика

Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке

Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 03:38
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Технологии

«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве

«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико»

Футболисты московского "Локомотива" проиграли мадридскому "Атлетико" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:55
Политика

Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»

Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Культура

Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

Вокруг ТВ вчера в 14:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пристыдила Диму Билана за извинения перед Самарой

Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил нетрезвым на Дне города Самары. За выступление бюджет города заплатил певцу 2,7 млн рублей.
Волга Ньюс 00:44
Музыка

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика

«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия вчера в 23:15
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Культура

Режиссер Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище

Народный артист, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров во вторник, 1 октября, похоронен на Новодевичьем кладбище.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Армия и оружие

«Невидимый» F-35 был замечен немецкими радарами

В фирме Hensoldt заявили, что "невидимые" американские самолеты были замечены за 150 км от Берлина.
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Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
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Под Петербургом в ДТП погиб один человек, восемь пострадали

В результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом один человек погиб, восемь пострадали.
RT на русском 04:53
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Гуриев Сергей Маратович
Российский учёный
Российский учёный, доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года; С 2004 года по 2013 год - ректор Российской экономической школы, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
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