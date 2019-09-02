Финансы
ВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
Если ставка будет снижена до 7%, то окажется в среднесрочном интервале нейтральной ставки – 6–7%, указывает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Не исключено и более сильное снижение ставки – на 50 б. п. – в условиях августовской дефляции, указывают аналитики Альфа-банка.
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Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Композитор Игорь Николаев раскрыл историю песни "Третье сентября", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Культура
Книгу в честь 80-летия ВДНХ представят на Московской международной книжной ярмарке
С 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдет знаменитая Московская международная книжная ярмарка.
Глас Народа вчера в 07:16
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18
Футбол
«Галатасарай» арендовал Лемина у «Саутгемптона»
Полузащитник Марио Лемина перешел из «Саутгемптона» в «Галатасарай».
Sport24.ru вчера в 16:20
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Интерфакс вчера в 04:47
Экономика
Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Теннис
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала.
Российская газета вчера в 17:11
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Технологии
Брокеры собирают подписчиков
Торговля ценными бумагами зашла в соцсети Российские брокеры начинают активно развивать диджитал-направление на стыке коммуникаций и биржевой торговли.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Политика
Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
Военное обозрение 01 сентября в 22:56
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru вчера в 07:04
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК вчера в 06:22
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) агентству ТАСС подтвердили гибель контрактника-инструктора на полигоне в Забайкальском крае.
РБК 01:25
Кино
Культовый фильм «Матрица» вновь покажут в кинотеатрах России
Свободная Пресса 01:13
Политика
Зеленский устроил скандал на линейке у сына-первоклассника
Зеленский запретил журналистам снимать 6-летнего Кирилла и устроил небольшой скандал на торжественной линейке, куда они пришли сегодня всей семьёй.
Life.ru вчера в 05:30
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Авто
Infiniti навсегда покидает австралийский рынок
Как сообщают зарубежные СМИ, в течение последних семи лет японская компания отмечала падение продаж, которые в общей сложностей составили 3 987 машин или в среднем 47 проданных автомобилей ежемесячно.
32CARS.ru вчера в 10:12