Финансы
ВедомостиАналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
Если ставка будет снижена до 7%, то окажется в среднесрочном интервале нейтральной ставки – 6–7%, указывает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Не исключено и более сильное снижение ставки – на 50 б. п. – в условиях августовской дефляции, указывают аналитики Альфа-банка.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
Российская газета 02:07
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru 01 сентября в 23:00
Политика
Депутаты приняли отставку мэра Златоуста
Новый День 02:01
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс вчера в 08:21
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
На Урале инспектор ГИБДД отправится в колонию за липовые ДТП
В Свердловской области осужден экс-сотрудник ГИБДД 36-летний Алексей Лошаков — по просьбе своего знакомого он оформлял аварии, которые в реальности не происходили.
URA.Ru 01:23
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Хоккей
Петербургский СКА начал сезон КХЛ с победы в Магнитогорске
News.ru вчера в 12:36
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
РБК вчера в 18:00
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 11:48
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Политика
Главы МИД Китая и КНДР обсудили ситуацию в регионе
Глава МИД Китая Ван И договорился с северокорейским коллегой Ли Ён Хо об укреплении отношений между странами, а также о сотрудничестве в решении проблем на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба МИД КНР.
REGNUM вчера в 23:03
Общество
Росстат назвал долю работающих женщин в России
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Единоборства
Поветкин прокомментировал решение Усика не драться с россиянами
Российский боксер Александр Поветкин поддержал решение украинского боксера Александра Усика, который отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым из-за боязни перехода спорта в политическую плоскость.
Московский Комсомолец вчера в 05:23
Происшествия
На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек
На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
РИА Новости вчера в 18:30
Музыка
Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Футбол
Неймар прилетел в Майами. Видимо, в «Барселону» он не перейдет
Интерес к Неймару проявлял «Реал» и его бывший клуб «Барселона». В «ПСЖ» он перешел в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.
Спорт-Экспресс вчера в 16:14