Финансы
Finam.RuСнижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
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Приближающийся к США ураган поможет Банку России снизить ставку
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
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