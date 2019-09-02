Финансы

Finam.RuFinam.RuСнижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
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Аналитики ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 б.п

Финмаркет07:35

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ПРАЙМвчера в 06:36
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

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Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
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Блогер Синица получил 5 лет колонии за угрозы детям силовиков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет.
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