Финансы

Finam.RuFinam.RuСнижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Аналитики ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 25 б.п

Финмаркет07:35

ЦБ РФ может снизить ставку дважды до конца года

Finam.Ru07:30

Снижению ставки ЦБ пока ничего не мешает

ПРАЙМвчера в 06:36

Экономисты ждут от ЦБ снижения ставки до минимума с 2014 года

РБКвчера в 16:52

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

Ведомостивчера в 14:52

ЦБ обретает равновесие

Российская газетавчера в 12:16

Аналитики: Центробанк снизит ключевую ставку до уровня 2014 года

URA.Ruвчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Здоровье

Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже ночью

Врачи назвали семь продуктов, которые смело можно есть поздно вечером и даже ночью, пишет портал «МедикФорум».
Expert.ru 04:29
Политика

Huawei готова предоставлять другим государствам свои исходные коды

Старший вице-президент компании подчеркнул, что Huawei готова к сотрудничеству с другими странами, направленному на ликвидацию любых опасений, связанных с безопасностью использования ее продукции.
ТАСС 08:13
Политика

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Происшествия

Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене

В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Происшествия

СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест

Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Кино

Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Происшествия

Полиция задержала главу Либертарианской партии Бойко

Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко задержали в Москве, сообщил РБК его заместитель Кирилл Самодуров.
РБК 09:12
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

РБК 09:16
Происшествия

Блогера Синицу приговорили к 5 годам колонии

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Rambler News Service 04:33
Политика

Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17

Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Энергетика

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия

Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Политика

Путин провёл переговоры с президентом Монголии

Президент России Владимир Путин посетил Улан-Батор с визитом, который приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск над японцами в битве на реке Халхин-Гол.
RT на русском 09:08
Политика

Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком

15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Политика

Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

Проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Авто

Российские продажи Hyundai в августе остались на прошлогоднем уровне

Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 14062 автомобиля – на 0,5% больше, чем годом ранее.
Автостат 05:41
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Политика

Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у них сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:49
Происшествия

Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Происшествия

Женщина попала в реанимацию после секса в московской гостинице

Росбалт 04:25
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Расследование пожара на Театральном спуске в Ростове завершено

Donnews.ru 05:03
Технологии

«Тинькофф» запустит бесплатную соцсеть для трейдеров

Фото: iStock «Тинькофф» собирается запустить бесплатную социальную сеть «Пульс», ориентированную на трейдеров, сообщили Inc. в компании.
Inc. Russia 05:42
Футбол

Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову

Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Футбол

Неймар и «Барселона» подали встречные иски

Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.
Pravda.Ru 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное