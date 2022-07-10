КоммерсантъСнижение ставок на рынке съемного жилья прекратилосьПосле растянувшегося на несколько месяцев спада рынок долгосрочной аренды в крупнейших городах начал стабилизироваться: процесс повсеместного снижения цен остановился, а рост объема предложения замедлился.КоммерсантъНаиболее выраженный прирост средней стоимости аренды эксперты «ЦИАН.Аналитики» отмечают в Ростове-на-Дону, где за месяц однокомнатные квартиры подорожали на 5,5%, до 19,2 тыс. руб. в месяц.КоммерсантъСезонный рост ставок на рынке может начаться в августе, но будет не слишком выражен из-за ограниченных финансовых возможностей арендаторов.КоммерсантъСтавки в июне (по отношению к февральским максимальным значениям) в столице просели больше, чем в Петербурге – на 13–15%.NSP.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСредняя стоимость аренды жилья в России перестала снижаться: теперь – от 20 тысяч рублей в месяцТУТ НЬЮС09:53Снижение ставок на рынке съемного жилья прекратилосьКоммерсантъ08:58Арендные ставки в Петербурге замерли. «Однушки» даже подешевелиNSP.ru8 июля в 09:20Показать все источникиОценить9Поделиться