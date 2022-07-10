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Снижение ставок на рынке съемного жилья прекратилось

После растянувшегося на несколько месяцев спада рынок долгосрочной аренды в крупнейших городах начал стабилизироваться: процесс повсеместного снижения цен остановился, а рост объема предложения замедлился.
Коммерсантъ
Наиболее выраженный прирост средней стоимости аренды эксперты «ЦИАН.Аналитики» отмечают в Ростове-на-Дону, где за месяц однокомнатные квартиры подорожали на 5,5%, до 19,2 тыс. руб. в месяц.
Коммерсантъ
Сезонный рост ставок на рынке может начаться в августе, но будет не слишком выражен из-за ограниченных финансовых возможностей арендаторов.
Коммерсантъ
Ставки в июне (по отношению к февральским максимальным значениям) в столице просели больше, чем в Петербурге – на 13–15%.
NSP.ru

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Средняя стоимость аренды жилья в России перестала снижаться: теперь – от 20 тысяч рублей в месяц
ТУТ НЬЮС09:53
Снижение ставок на рынке съемного жилья прекратилось
Коммерсантъ08:58
Арендные ставки в Петербурге замерли. «Однушки» даже подешевели
NSP.ru8 июля в 09:20
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