Финансы
BFM.ru«Снижение вполне прогнозируемое». На рынках фиксируются колебания
Американские рынки рухнули на фоне прогнозов ФРС и опасений из-за второй волны коронавируса.
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Американские фондовые индексы обвалились на ожиданиях второй волны коронавируса
Эхо Москвывчера в 19:09
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Общество
Затопленный рудник «Мир» не угрожает здоровью жителей Якутии
Затопленный рудник "Мир" в Якутии не представляет никакой угрозы здоровью жителей города Мирный, а "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
РИА Новости 20:15
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
Происшествия
В Казани произошел взрыв в газохранилище
В Казани в наземном газохранилище произошел взрыв сжиженного газа, в результате происшествия пострадали три человека, один погиб.
РБК 17:58
Общество
Эксперт рассказал о причинах размагничивания банковской карты
Банковская карта может размагнититься под воздействием электромагнитного излучения и в результате физического воздействия на нее – ударов, изгибов.
Московский Комсомолец 19:45
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело врача Элины Сушкевич
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату изучить дело об убийстве младенца против калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача родильного дома Елены Белой.
Коммерсантъ 18:55
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Наука
Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки
Evo-rus.com 14:23
Общество
Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru вчера в 12:56
Кино
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
Здоровье
В ВОЗ оценили риск передачи коронавируса через молоко матери
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове пояснила, что рекомендация организации на данный момент состоит в том, что матери с диагностированным коронавирусом могут продолжать грудное вскармливание, поскольку для ребенка это безопасно.
РЕН ТВ 14:46
Армия и оружие
Украина произведет 2,5 тысячи ракет, которыми пыталась пугать Россию
В мае Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
РЕН ТВ 18:12
Армия и оружие
Грузия установила системы французских ПВО
На заводах республики существующие Соглашения между Грузией и Францией о закупках систем ПВО были подписаны еще летом 2015 года.
РИА Новости 10:44
Футбол
Девушка Роналду призналась, что ей стыдно тренироваться с футболистом
Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, призналась, что испытывала стыд во время совместных тренировок с португальцем.
РИА Новости 14:38
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Экономика
Госдума поддержала законопроект об отсрочке по долгам для пенсионеров
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
News.ru 10 июня в 09:06
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:08
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
Шоу-бизнес
Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
Российская эстрадная исполнительница и актриса Наташа Королева рассказала, как художественный руководитель студии "Квартал-95", а ныне – президент Украины Владимир Зеленский поправлял ей узкую юбку.
РИА Новости 19:35
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса 20:52
Общество
В Омской области отменили режим самоизоляции
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета вчера в 11:10
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК 20:49
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обругала матом Малахова
После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья 02:45
Общество
Неделя с SakhalinMedia: борьба с коронавирусом и голосование по поправкам в Конституцию
В Сахалинской области из-за коронавируса пересмотрят финансирование инвестпрограммы Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки региональные власти намерены пересмотреть финансирование по адресной инвестиционной программе, что позволит оптимизировать в 2020 году 4,6 млрд рублей, передает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ТАСС.
SakhalinMedia.ru 21:00
Авто
Компания Porsche представила новый Cayenne GTS
Новинка получила улучшенную подвеску и мощный 4,0-литровый V8, способный развивать 454 л.с. мощности и 620 Нм крутящего момента. не так давно наши коллеги из 32cars.ru публиковали первые снимки незакамуфлированного Porsche Cayenne GTS, но сегодня компания представила новинку официально.
SpeedMe 03:21