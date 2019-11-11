Финансы

Finam.RuFinam.RuСнижение золота не станет продолжительным

В пятницу оба индекса заметно просели. Интересной была реакция участников рынка: участники, в большинстве, отнеслись к коррекции как к закономерной и не имеющей потенциала продолжения. До сих пор любое снижение воспринималось иначе - как потенциальны разворот рынка к падению.
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Происшествия

Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

РИА Новости вчера в 10:20
Кино

Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре

Игромания.ру вчера в 02:29
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан ответил на вопрос о выводе из состава российского форварда команды Ильи Ковальчука.
RT на русском 02:20
Общество

В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
Газета.Ru 01:32
Авто

BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя

В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.
Автоновости дня вчера в 09:08
Экономика

Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты

Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов.
Lenta.ru 01:48
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели операцию по пресечению наркогруппировки, которой был организован один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков.
REGNUM 02:13
Армия и оружие

Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа

«Массированный ракетный обстрел из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 00:07
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Армия и оружие

США не намерены отказываться от сотрудничества с сирийскими курдами

Соединенные Штаты не планируют прекращать сотрудничество с сирийскими курдами, несмотря на требования Турции, заявил 12 ноября представитель Госдепартамента на брифинге с журналистами.
REGNUM вчера в 19:54
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
ТАСС вчера в 14:02
Здоровье

Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог

Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru вчера в 14:00
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 00:24
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма 00:36
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Общество

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Происшествия

Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.
РБК 11 ноября в 18:41
Технологии

МегаФон ускоряет «Интернет вещей» в пять раз

МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России.
Retail & Loyalty 02:33
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество

Илон Маск построит первый европейский завод Tesla в Берлине

Глава компании Илон Маск пообещал построить первый европейский завод по производству электромобилей Tesla в Берлине.
Автоновости дня 02:58
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru вчера в 15:34
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Футбол

«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала».
Нева Спорт 01:27
Общество

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Здоровье

Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки

Ugpressa.ru вчера в 11:37
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
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