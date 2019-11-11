В пятницу оба индекса заметно просели. Интересной была реакция участников рынка: участники, в большинстве, отнеслись к коррекции как к закономерной и не имеющей потенциала продолжения. До сих пор любое снижение воспринималось иначе - как потенциальны разворот рынка к падению.

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