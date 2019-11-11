Финансы

Finam.RuFinam.RuСнижение золота не станет продолжительным

В пятницу оба индекса заметно просели. Интересной была реакция участников рынка: участники, в большинстве, отнеслись к коррекции как к закономерной и не имеющей потенциала продолжения. До сих пор любое снижение воспринималось иначе - как потенциальны разворот рынка к падению.
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Открытие торгов по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы

ПРАЙМ11 ноября в 00:47

Снижение золота не станет продолжительным

Finam.Ru11 ноября в 06:30
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Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

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Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

Ведомости вчера в 04:58
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Политика

Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
РЕН ТВ вчера в 07:06
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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РБК вчера в 10:21
Здоровье

Медики назвали пять продуктов, которые помогут избавиться от насморка

Ugpressa.ru 11 ноября в 10:42
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Происшествия

Российская школьница умерла в «Артеке»

Lenta.ru 03:42
Происшествия

На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии

Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23
Культура

Джон Ледженд назван самым сексуальным мужчиной года

ГЛАС.RU 00:22
Политика

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли

Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
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Гаджеты

Новый Samsung Galaxy A51 представят только в декабре

Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре.
Дни24 04:15
Космос

Элон Маск готовит 100-местный звездолет для полетов на Луну и Марс

Элон Маск сказал, что для 100-местного пассажирского космического корабля потребуется топлива на $900 000, в то время как для НАСА топливо обойдется примерно в $1,3 млн.
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В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
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Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
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Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке

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Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
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В ФСБ заметили риски в создании единой базы данных жителей РФ

ФСБ считает, что указанная база – «крайне опасная идея централизации всей информации».
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Теннис

Новак Джокович: Тим сыграл просто феноменально

Знаю, в какой манере Доминик обычно действует, но в этот раз он сыграл потрясающе, просто феноменально.
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Владимир Лисин заплатил самый большой налог с прибыли офшора

По информации РБК Владимир Лисин, который владеет кипрской Fletcher Group Holdings, перевел в бюджет Липецкой области в качестве налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемой им иностранной компании около 1 млрд рублей за 2019 год.
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Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
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Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

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Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
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