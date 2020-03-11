Энергетика

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеСнижения цен на бензин в России Минфин не ждет

Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов. Как сообщает ТАСС, чиновник также обнадежил россиян тем, что по его мнению, расти цены на продукты переработки нефти «не должны, это точно».
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