Энергетика
Вести ПК в ВоронежеСнижения цен на бензин в России Минфин не ждет
Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов. Как сообщает ТАСС, чиновник также обнадежил россиян тем, что по его мнению, расти цены на продукты переработки нефти «не должны, это точно».
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Комментарии
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Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
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Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
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Появилось сообщение о бомбе на борту российского самолета
Появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета.
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В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
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Актриса Валентина Талызина госпитализирована
Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
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Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС.
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Общество
ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму
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На прошлой неделе «Связной» открыл в Подмосковье первые три магазина компьютеров и аксессуаров для игр – «Связной Play».
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
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Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Тимати показал фанатам руки без татуировок
Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Общество
Власти Украины ввели общенациональный карантин из-за коронавируса
Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12%
Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
Политика
СМИ США заявили о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой ситуация в сирийской провинции Идлиб стала победой российского президента Владимира Путина над его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Общество
Тысячу россиян поместили на карантин в Москве
В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Происшествия
Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Футбол
Ла Лига может быть приостановлена из-за коронавируса
«В течение нескольких следующих часов Федерация футбола Испании, Ла Лига и ассоциация игроков встретятся, чтобы обсудить возможность остановки Ла Лиги (сегодня в Испании ФФИ отменила все турниры ниже 2-го дивизиона, которые они контролируют, и хочет, чтобы первый и второй дивизион также были приостановлены)», – написал Балаге.
Культура