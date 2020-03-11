Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов. Как сообщает ТАСС, чиновник также обнадежил россиян тем, что по его мнению, расти цены на продукты переработки нефти «не должны, это точно».

Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет

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