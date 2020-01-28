Экономика

РосбалтРосбалтСнизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата. Так, если в 2017-м — дебютном годе расчета этого показателя — она составила 22% ВВП, то в 2018 году опустилась на 1,8 процентного пункта до 20,2%.
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с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБКвчера в 01:00

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Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъвчера в 03:04

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалтвчера в 03:20

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная веснавчера в 03:04

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:45

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБНвчера в 02:40

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ruвчера в 02:36

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБКвчера в 01:00
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Происшествия

В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей

Российская газета 04:01
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика

Число банковских клиентов с капиталом более $1 млн в РФ выросло на 23%

За 2019 год число банковских клиентов с активами более чем на миллион долларов в России выросло с 27 до 37 тысяч человек.
Компания 04:58
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Общество

В Кремле прокомментировали ход расследования по делу Голунова

Кремль не имеет намерений и возможности вмешиваться в работу Следственного комитета по делу Ивана Голунова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:25
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой

Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.
РИА Новости 03:46
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

РИА Новости 01:25
Гаджеты

Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах

На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Live24 27 января в 08:30
Политика

Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной

План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Известия 04:54
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip выйдет в четырёх цветах

Утверждается, что поначалу южнокорейский гигант предложит Galaxy Z Flip в четырёх вариантах оформления.
3DNews вчера в 07:44
Политика

Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны

Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Lenta.ru 02:58
Политика

Джемилев рассказал свое видение жизни в Крыму

Бывший лидер запрещенного в Российской Федерации меджлиса* Мустафа Джемилев рассказал о том, что, по его мнению, происходит в Крыму.
РИА Новости Крым 03:44
Происшествия

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:00
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Политика

В Кремле прокомментировали идею дать силовикам доступ к данным граждан

Газета "Ведомости" ранее в среду сообщила, что новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах.
РИА Новости 04:19
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
РИА Новости 03:58
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны не вызывают ничего, кроме сожаления, заявил 29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:37
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Здоровье

Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных

Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество

ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
RT на русском 03:04
Политика

Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду, 29 января, проведет совещание по предупреждению коронавируса.
ТК Звезда 04:16
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух

Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:31
Политика

Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Российская газета 27 января в 11:25
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 15:21
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета вчера в 09:49
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:11
Общество

Смольный покидает глава КППИТ Юрий Калабин

В Санкт-Петербурге председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин уходит с поста, сообщает «Мойка78».
Санкт-Петербургские ведомости 05:09
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