Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.

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Доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата. Так, если в 2017-м — дебютном годе расчета этого показателя — она составила 22% ВВП, то в 2018 году опустилась на 1,8 процентного пункта до 20,2%.

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