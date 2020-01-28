Экономика
РосбалтСнизилась доля малого бизнеса в российской экономике
Доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата. Так, если в 2017-м — дебютном годе расчета этого показателя — она составила 22% ВВП, то в 2018 году опустилась на 1,8 процентного пункта до 20,2%.
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Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.РБК01:00
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