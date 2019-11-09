Экономика
РБКПроизводители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике
Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Китае
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
Известия 03:45
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости вчера в 08:41
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
Уфимские Заметки 07 ноября в 07:35
Транспорт
В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Опубликованы первые фотографии поездов дальнего следования "Таврия", которые будут ездить между материковой частью России и Крымом.
Комсомольская правда вчера в 20:21
Здоровье
Названы 9 противораковых принципов, чтобы снизить риск онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, есть 9 простых принципов, соблюдение которых поможет избежать онкологии: Держать вес в норме.
ToDay News Ufa 02:21
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском вчера в 15:10
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
РИА Новости 01:52
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса», не сумев сдержать слез
Экономика сегодня 02:56
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
15-летняя россиянка умерла после драки подростков
Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали студента колледжа, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки.
Lenta.ru вчера в 04:31
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Авто
Российский авторынок в октябре снизился на 5%
Автостат 07 ноября в 05:33
Политика
Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Экономика
Минпромторг и автопроизводители не договорились по утильсбору
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источника, знакомого с итогами обсуждения рабочей группы для обсуждения вопроса дифференциации промсубсидий, «предложения, сделанные Минпромом, не стали консолидированным решением, направленным на развитие отрасли».
News.ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
Футбол
Финал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult.
Bookmaker-ratings.ru 02:55
Авто
Китайская FAW планирует вытеснить Rolls-Royce с рынка
В будущем компания хочет вывести свою люксовую линейку на мировой рынок и даже рассчитывает составить легендарной британской марке серьезную конкуренцию.
Дни24 03:55