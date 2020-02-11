Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности. Ведомство разместило документ для общественного обсуждения. Сейчас для нерезидентов действует налоговая ставка 30%.
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Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

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