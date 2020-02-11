Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности. Ведомство разместило документ для общественного обсуждения. Сейчас для нерезидентов действует налоговая ставка 30%.

Биатлон Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Культура Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.

Общество Суд заочно арестовал Бориса Минца Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Общество Умер советский разведчик Алексей Ботян Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.

Футбол Умер известный советский арбитр Валерий Бутенко Сегодня, 13 февраля, на 79-м году жизни умер известный советский арбитр Валерий Бутенко, сообщает официальный сайт РФС.

Происшествия Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Общество Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Экономика Минфин заявил о поддержке стратегии Сбербанка В правительстве поддерживают стратегию Сбербанка и после выкупа его акций планируют сохранить стандарты корпоративного управления, заявили в Минфине.