Экономика
РИА ОренбуржьеСнизить ставки по ипотеке призвали в правительстве России
Вице-премьер назвал преступлением перед людьми ставить себе задачу в виде ипотечной ставки в 9% годовых, передает RT. Хуснуллин подчеркнул, что реальную ставку по ипотеке нужно снижать, и у российских банков есть необходимые для этого ресурсы.
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Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Экономика
Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Певец Сергей Минаев в 90-х проиграл жену в карты в Красноярске
Певец и шоумен Сергей Минаев в телепередаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым вспомнил, как в 90-х годах XX века проиграл жену в карты во время поездки в Красноярск.
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Полиция арестовала британку за «непристойное обнажение» на Мальдивах
Сотрудники полиции на Мальдивах арестовали британскую туристку в бикини.
Политика
В Конституцию может быть введено понятие «федеральная территория»
В Конституцию может быть введено понятие «федеральная территория», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Андрея Клишаса.
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В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Политика
Путин угостил Лукашенко кашей на воде
Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Культура
Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Шоу-бизнес
Ида Галич впервые стала мамой — фото
В семье блогера малыш стал первенцем. Поклонники поспешили оставить трогательные поздравления молодой семье под постом Иды.
Армия и оружие
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Авто
Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее
Стандартной для обновленного Ford GT стала титановая выхлопная система Akrapovič. А еще для суперкара предложили два новых стайлинг пакета.
Экономика
Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG
Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Футбол
Абидаль сохранит должность в «Барселоне», несмотря на конфликт с Месси
Эрик Абидаль останется в должности спортивного директора «Барселоны», несмотря на последние события, разгоревшиеся в клубе.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Кино
В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Общество
Прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным состоится в Казани
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Политика
Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".