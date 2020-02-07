Экономика

РИА ОренбуржьеРИА ОренбуржьеСнизить ставки по ипотеке призвали в правительстве России

Вице-премьер назвал преступлением перед людьми ставить себе задачу в виде ипотечной ставки в 9% годовых, передает RT. Хуснуллин подчеркнул, что реальную ставку по ипотеке нужно снижать, и у российских банков есть необходимые для этого ресурсы.
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

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В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

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Хуснуллин считает ипотечные ставки завышенными

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Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

Интерфаксвчера в 03:27

Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:24

Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБКвчера в 05:16
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Экономика

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Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
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Путин угостил Лукашенко кашей на воде

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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

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Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

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Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

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Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
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Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
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Абидаль сохранит должность в «Барселоне», несмотря на конфликт с Месси

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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
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Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам

Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
РИА Новости вчера в 20:22
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