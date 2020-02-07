Вице-премьер назвал преступлением перед людьми ставить себе задачу в виде ипотечной ставки в 9% годовых, передает RT. Хуснуллин подчеркнул, что реальную ставку по ипотеке нужно снижать, и у российских банков есть необходимые для этого ресурсы.

Снизить ставки по ипотеке призвали в правительстве России

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