с чего всё началось

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела. Об этом он сообщил в интервью National Public Radio (NPR).

Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

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Политика Минюст США назовет имя связанного с терактом 11 сентября чиновника из Саудовской Аравии Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Экономика Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян «Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС.

Общество Бурятия может получить дополнительную поддержку на строительство детсадов и школ Татьяна Алексеевна отметила, что наши вопросы будут рассмотрены и конкретные решения по дополнительной поддержке республике будут приняты в рамках формирования федерального бюджета, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

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Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Футбол Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.

Происшествия В России выросло число случаев пропажи детей В 2019 году стало на 7% больше случаев исчезновения детей на территории России.

Армия и оружие Лавров рассказал об окончании войны в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».

Армия и оружие Пентагон не комментирует возможность отправки еще 150 военных в Сирию Пентагон не комментирует возможность отправки дополнительно 150 военных в Сирию, но в целом продолжает стратегию президента Дональда Трампа по сокращению войск в этой стране, сказал РИА Новости представитель американского министерства обороны.

Происшествия На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.

Общество Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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Шоу-бизнес Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.

Наука В США вручили Шнобелевские премии Исследователи, изучавшие выделение слюны у детей и распространение бактерий при передаче денежных купюр, вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.