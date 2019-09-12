Политика
РБКСноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела. Об этом он сообщил в интервью National Public Radio (NPR).
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с чего всё началось
В ходе телефонного интервью радиостанции National Public Radio, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США заявил, что хотел бы иметь возможность рассказать присяжным почему он предоставил секретную информацию журналистам.РИА Новости21:10
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
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Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
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Минюст США назовет имя связанного с терактом 11 сентября чиновника из Саудовской Аравии
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
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РИА Новости 13:05
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Бурятия может получить дополнительную поддержку на строительство детсадов и школ
Татьяна Алексеевна отметила, что наши вопросы будут рассмотрены и конкретные решения по дополнительной поддержке республике будут приняты в рамках формирования федерального бюджета, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Ариг Ус 21:49
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
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Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
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VSE42.RU вчера в 04:23
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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Футбол
Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
Спорт-Экспресс 14:00
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В России выросло число случаев пропажи детей
В 2019 году стало на 7% больше случаев исчезновения детей на территории России.
Online47.ru вчера в 21:54
Музыка
Сергей Шнуров и Noize MC устроят баттл на стадионе
ИА InterMedia 15:01
Армия и оружие
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru 20:37
Армия и оружие
Пентагон не комментирует возможность отправки еще 150 военных в Сирию
Пентагон не комментирует возможность отправки дополнительно 150 военных в Сирию, но в целом продолжает стратегию президента Дональда Трампа по сокращению войск в этой стране, сказал РИА Новости представитель американского министерства обороны.
РИА Новости 21:32
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На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
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Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
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Apple презентовала iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
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Новый глава МИД Японии высказался за скорейшую встречу с Лавровым
Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выступил за скорейшее проведение переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора между двумя странами.
ТАСС вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
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В США вручили Шнобелевские премии
Исследователи, изучавшие выделение слюны у детей и распространение бактерий при передаче денежных купюр, вошли в число обладателей Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС 21:18
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Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности
Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности.
Известия 19:37