Политика

Москва 24Москва 24Сноуден назвал условие для возвращения в США

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, укрывающийся в России, заявил, что готов вернуться в США, если суд над ним будет проходить при участии присяжных заседателей и им предоставят доступ к засекреченным данным.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
В ходе интервью радиостанции National Public Radio
 он заявил, что хотел бы рассказать присяжным, почему предоставил секретную информацию журналистам.
РИА Новостивчера в 21:10

Подробнее о событии

Сноуден назвал условия, при которых согласился бы вернуться в США

РИА Новостивчера в 21:10

Сноуден назвал условие для возвращения в США

ТАССвчера в 19:32

Сноуден назвал условие для возвращения в США

РЕН ТВвчера в 19:16

Сноуден назвал условие для своего возвращения в США

RT на русскомвчера в 20:17

Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

РБКвчера в 22:20

Сноуден признался, почему может вернуться в США

URA.Ruвчера в 22:29

Сноуден рассказал, при каких условиях вернётся в США

Life.ruвчера в 21:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:35, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Lenta.ru 04:59
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия

Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Интернет

«ВКонтакте» запустила новое приложение для знакомств

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina.
РЕН ТВ вчера в 11:08
Шоу-бизнес

У Заворотнюк начался отек мозга

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Автоспорт

Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам

Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.
Autosport.com.ru 05:44
Политика

Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии", сделав перед западными политиками и дипломатами ряд важных заявлений по проблеме Донбасса и российско-украинским отношениям.
Накануне.Ru 05:11
Авто

Volkswagen может прекратить сотрудничество с ГАЗ из-за санкций

Автоконцерн Volkswagen AG предупредил ГАЗ об остановке сотрудничества в случае полного вступления в силу санкций со стороны США.
Движок вчера в 06:39
Политика

Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Шоу-бизнес

Семья Талькова подала в суд на Азизу

Родственники покойного артиста Игоря Талькова подали иск о клевете против певицы Азизы.
Lenta.ru вчера в 12:09
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ 03:57
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Экономика

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Транспорт

Для Крымской железной дороги закупили 166 вагонов и 10 локомотивов

К открытию железнодорожного движения через Керченский пролив Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для их передачи ФГУП "Крымская железная дорога".
Российская газета 02:26
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы

Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Политика

В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России

В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Космос

Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода

Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру 11 сентября в 12:25
Финансы

Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

России следует готовиться к грядущему "сырьевому шоку" на нефтяном рынке.
Интерфакс 05:09
Единоборства

Путин оценил приемы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Наука

Создано устройство, которое будет подменять по ночам солнечные батареи

Разработанную инженерами установку устанавливают как и солнечные батареи на крыше дома, визуально она представляет собой панель.
В городе R 05:46
Общество

Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты

Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Культура

Особое мнение: Виктор Шендерович

В. Шендерович ― Потому что пчелы что-то подозревают.
Эхо Москвы вчера в 12:57
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Политика

Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали

Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Здоровье

В Дагестане уменьшилось число инвалидов

Выявлено в ходе работы и то, что в этом году на 12,6% уменьшился показатель необоснованно направленных на медико-социальную экспертизу, сообщает РГВК "Дагестан".
РГВК Дагестан 05:43
Фигурное катание

Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске

Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости 05:47
Общество

ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru вчера в 01:42
Общество

Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

РБК 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное