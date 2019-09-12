с чего всё началось

Москва предоставила ему убежище, так как это был «простой способ выглядеть так, будто она делает что-то хорошее, без каких-либо ответных мер». Более того, Сноуден подчеркнул, что это был не его выбор жить в России. Он добавил, что никто не становится осведомителем, потому что хочет.

Сноуден рассказал об условиях для своего возвращения в США

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