Политика
РБКСноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела. Об этом он сообщил в интервью National Public Radio (NPR).
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Экономика
Регионам, выполнившим майский указ, могут списать часть долгов
Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина, пишут "Ведомости".
Финмаркет 02:23
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.
Национальная служба новостей вчера в 10:34
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
Известия 03:19
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщило агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 01:51
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Политика
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Культура
Петру Мамонову сделали операцию на сердце
Новые Известия вчера в 07:51
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Компания Apple TV Plus опубликовала трейлер фантастического сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа.
VSE42.RU 11 сентября в 04:23
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Гаджеты
Экран смартфона Vivo NEX 3 займёт почти 100 % площади лицевой панели
Готовящийся к выпуску смартфон Vivo NEX 3, как сообщают сетевые источники, получит дисплей с одним из самых больших на рынке значений Screen-To-Body Ratio — это отношение площади экрана к площади лицевой поверхности корпуса.
3DNews 02:11
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный вчера в 16:31
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Происшествия
Пассажирский самолет дважды не смог взлететь в Новосибирске
Газета.Ru вчера в 22:22
Хоккей
Холтби: хотим помочь Кузнецову. Определённые последствия будут
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал отстранение Евгения Кузнецова от международных соревнований на четыре года после положительного анализа на употребление кокаина.
Чемпионат 02:26
Происшествия
Задержанного адвоката в Тульской области избили сотрудники СКР
Совершенно секретно 02:51
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12