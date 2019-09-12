с чего всё началось

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что вернется в США только при условии, что присяжные в США ознакомятся с секретными сведениями, которые он передал журналистам.

Сноуден назвал условия для возвращения в США

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Шоу-бизнес Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей «Пусть говорят» По имеющейся информации, звезда займет место Дмитрия Борисова в качестве ведущей ток-шоу «Пусть говорят».

Авто Новая Toyota RAV4 провалила лосиный тест Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения не справился с лосиным тестом, который провёл шведский журнал Teknikens Värld.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Политика В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.

Общество Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Происшествия СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Экономика Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.

Технологии Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2 Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.

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Общество Bloomberg узнал об отъезде миллиардера Айкана из Нью-Йорка из-за налогов Флорида — один из семи штатов США, власти которого не взимают налог на доходы физических лиц, тогда как в штате Нью-Йорк его ставка составляет 8,82%.

Наука Древнейшие образцы ДНК нашли на эмали древнегрузинского носорога Археологи обнаружили на зубной эмали носорога, останки которого были найдены на юге Грузии, древнейшие известные науке образцы ДНК.

Футбол Михаил Галактионов: «Гол Дивеева болгарам был чистый» Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов выразил уверенность, что в матче отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии (0:0) гол его команды был отменен ошибочно.

Экономика Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».

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Политика В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.

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Гаджеты Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.

Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.

Футбол Семин поддержал школьника с прической Ибрагимовича Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске.

Спорт В США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).