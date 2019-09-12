Политика
Rambler News ServiceСноуден назвал условия для возвращения в США
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что вернется в США только при условии, что присяжные в США ознакомятся с секретными сведениями, которые он передал журналистам.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
В ходе интервью радиостанции National Public Radio он заявил, что хотел бы рассказать присяжным, почему предоставил секретную информацию журналистам.РИА Новостивчера в 21:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей «Пусть говорят»
По имеющейся информации, звезда займет место Дмитрия Борисова в качестве ведущей ток-шоу «Пусть говорят».
StarHit.ru 07:30
Армия и оружие
Путин рассказал о важности службы в армии мужчин с Кавказа
REGNUM вчера в 08:54
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила лосиный тест
Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения не справился с лосиным тестом, который провёл шведский журнал Teknikens Värld.
Журнал Авто.ру 00:30
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Общество
Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
РБК 05:08
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Экономика
Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей.
Известия 06:32
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение вчера в 02:02
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал вчера в 00:53
Общество
Bloomberg узнал об отъезде миллиардера Айкана из Нью-Йорка из-за налогов
Флорида — один из семи штатов США, власти которого не взимают налог на доходы физических лиц, тогда как в штате Нью-Йорк его ставка составляет 8,82%.
РБК 07:03
Наука
Древнейшие образцы ДНК нашли на эмали древнегрузинского носорога
Археологи обнаружили на зубной эмали носорога, останки которого были найдены на юге Грузии, древнейшие известные науке образцы ДНК.
ТАСС вчера в 10:38
Футбол
Михаил Галактионов: «Гол Дивеева болгарам был чистый»
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов выразил уверенность, что в матче отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии (0:0) гол его команды был отменен ошибочно.
Спорт-Экспресс 05:35
Политика
Кирилл Вышинский госпитализирован
Политика Сегодня 07:21
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 07:58
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Космос
Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе
Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
Хайтек+ вчера в 07:12
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 05:41
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today вчера в 11:48
Футбол
Семин поддержал школьника с прической Ибрагимовича
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске.
Спорт-Экспресс 06:53
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Спорт
В США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21