Политика

РБКРБКСноуден назвал условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела. Об этом он сообщил в интервью National Public Radio (NPR).
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
В ходе интервью радиостанции National Public Radio
 экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США заявил, что хотел бы рассказать присяжным почему он предоставил секретную информацию журналистам.
РИА Новостивчера в 21:10

Подробнее о событии

Сноуден назвал условия, при которых согласился бы вернуться в США

РИА Новостивчера в 21:10

Сноуден назвал условие для возвращения в США

ТАССвчера в 19:32

Сноуден предупредил о скрытой опасности «умных» холодильников

РЕН ТВвчера в 23:21

Сноуден назвал условие для своего возвращения в США

RT на русскомвчера в 20:17

Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

РБКвчера в 22:20

Сноуден рассказал, при каких условиях вернётся в США

Life.ruвчера в 21:43

Сноуден признался, почему может вернуться в США

URA.Ruвчера в 22:29
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Футбол

Караваев: «Был тоннель и обещанный коронный пендаль от Дзюбы»

Sport24.ru 11 сентября в 08:08
Экономика

Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Политика

Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Наука

В США вручили Шнобелевские премии

ТАСС вчера в 21:18
Экономика

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Хоккей

Знарок передразнил Хартли на послематчевой пресс-конференции, видео

С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.
Чемпионат 11 сентября в 04:45
Армия и оружие

Тихая смерть: в США оценили возможности винтовки «Винторез»

Российская газета 11 сентября в 08:50
Футбол

Каррера прокомментировал интервью Глушакова

Газета.Ru вчера в 06:56
Политика

Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика

Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского

Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Константин Богомолов перед свадьбой с Ксенией Собчак сбросил 18 кг

В преддверии свадьбы с Ксенией Собчак режиссер Константин Богомолов успел похудеть на 18 кг.
Актуальные Новости 11 сентября в 03:03
Происшествия

Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что попал в аварию в подмосковной Барвихе, он не пострадал, а его другу понадобилось вызывать скорую помощь.
РИА Новости вчера в 14:43
Экономика

«Черноголовку» потянуло на сладкое

Коммерсантъ вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Общество

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Экономика

Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости вчера в 09:47
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия 11 сентября в 18:34
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Фантастический приключенческий боевик «Джон Картер» (2012) признан самым провальным фильмом в истории Голливуда.
Известия вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Происшествия

Начальника станции «Новосибирск-главный» арестовали за взяточничество

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции "Новосибирск-Главный", подозреваемого в систематическом получении взяток, он арестован, сообщает в пятницу Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.
РИА Новости 00:10
Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru вчера в 03:47
Кино

Джеки Чан отменил визит в Россию

Life.ru 10 сентября в 10:34
Шоу-бизнес

В Москве прооперировали Александра Розенбаума

МИР 24 10 сентября в 23:35
Происшествия

Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео

Lenta.ru вчера в 09:42
Армия и оружие

Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе

В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 11 сентября в 05:57
Транспорт

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное