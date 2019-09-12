Политика

РБКРБКСноуден назвал условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела. Об этом он сообщил в интервью National Public Radio (NPR).
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с чего всё началось
В ходе интервью радиостанции National Public Radio
 экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США заявил, что хотел бы рассказать присяжным почему он предоставил секретную информацию журналистам.
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Эдвард Сноуден
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