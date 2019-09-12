с чего всё началось

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил в интервью о том, что готов вернуться в США при условии честного и справедливого суда. Информатор хотел бы, чтобы присяжные смогли изучить те секретные данные, которые он слил, чтобы оценить, правильно он поступил или нет.

Сноуден назвал условия для своего возвращения в США

Армия и оружие Лавров заявил о завершении войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Политика Зеленский призвал сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.

Финансы Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.

Политика Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.

Общество ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

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Шоу-бизнес Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.

Политика Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.

Авто Россия снизила ввозные пошлины для иномарок Россия уменьшила пошлины на ввоз иномарок в страну, тем самым закрыв свои обязательства перед ВТО.

Экономика Зарплаты не вошедших в майский указ бюджетников будут проиндексированы Зарплаты работников бюджетной сферы, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года, будут проиндексированы с 1 октября 2020 года на 3,8%, сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Экономика Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Спорт Пловчиху лишили победы в США из-за слишком открытого купальника Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы британскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника, пишет The Sun.

Общество 56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Происшествия В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР 10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.

Политика Помпео собрался заменить Болтона на посту советника по нацбезопасности Стало известно, что занять место Джона Болтона на посту советника президента США по вопросам нацбезопасности может Майк Помпео.

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Политика Путин встретится с Нетаньяху в Сочи Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Происшествия Омская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию Девятиклассница рассказала правоохранителям, что в 4 утра в пристройке дома у нее был секс по обоюдному согласию, сообщает портал Om1.ru.