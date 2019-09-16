Политика

РИА НовостиРИА НовостиСноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
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В ходе интервью Сноудена французской радиостанции France Inter
 журналист рассказал, что премьер-министр Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент Эммануэль Макрон предпочитает Telegram.
РИА Новости08:00

Подробнее о событии

Сноуден предостерег высших должностных лиц от использования WhatsApp

ТАСС06:59

Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram

РИА Новости08:00

Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram

РБК08:06

Сноуден предостерег министров от использования WhatsApp

РЕН ТВ07:23

Сноуден предупредил об опасностях WhatsApp и Telegram

Lenta.ru07:54

Сноуден предостерёг чиновников от использования Telegram и WhatsApp

RT на русском08:44

Сноуден предостерег чиновников от использования мессенджеров

URA.Ru08:45
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Эдвард Сноуден
Американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил»...
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