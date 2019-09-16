Политика
РИА НовостиСноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
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с чего всё началось
В ходе интервью Сноудена французской радиостанции France Inter журналист рассказал, что премьер-министр Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент Эммануэль Макрон предпочитает Telegram.РИА Новости08:00
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск
Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.
РБК 15:47
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт 12:04
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Политика
Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии
Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
ТАСС 17:58
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком
Gazeta.SPb 13 сентября в 14:50
Здоровье
Москва увеличит объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний
Столичные власти планируют увеличить объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний более чем в два раза.
Вечерняя Москва 03:49
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Хоккей
Хет-трик Капризова помог ЦСКА победить «Локомотив»
Чемпионат 14:49
Политика
Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса.
РБК 16:54
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 10:09
Гаджеты
Российский iPhone 11 оказался самым дорогим в мире
Специалисты сравнили стоимость новых iPhone в разных странах мира и пришли к выводу, что в России установлена самая высокая цена на смартфоны Apple.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Общество
Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта
Газета.Ru 15:52
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
Наша версия 07:30
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Наука
Кошкам помогают отпугивать врагов бактерии-симбиоты
МедиаПоток 12:48
Экономика
В России резко подорожало съемное жилье
Стоимость аренды жилой недвижимости в крупнейших городах России в сентябре 2019-го резко увеличилась.
Lenta.ru 03:46
Авто
АвтоВАЗ представил новые спецверсии трех моделей Lada
Все модели Granta, XRAY и Largus, для которых доступна новая концепция, выполнены на основе доступной комплектации Comfort и включают в себя часть топ-версий Luxe, которые будут доступны по специальной цене.
32CARS.ru 06:03