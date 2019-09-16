Политика
РИА НовостиСноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
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с чего всё началось
В ходе интервью Сноудена французской радиостанции France Inter журналист рассказал, что премьер-министр Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент Эммануэль Макрон предпочитает Telegram.РИА Новости08:00
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Прокуратура направила налоговой компании Mazars USA, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет, повестки с требованием предоставить данные о финансах Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.
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Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
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Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Общество
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RT на русском 04:44
Политика
Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах
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Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:53
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«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
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Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
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