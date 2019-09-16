Политика

РИА НовостиРИА НовостиСноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
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с чего всё началось
В ходе интервью Сноудена французской радиостанции France Inter
 журналист рассказал, что премьер-министр Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент Эммануэль Макрон предпочитает Telegram.
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Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram

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Эдвард Сноуден
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