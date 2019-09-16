с чего всё началось

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram

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