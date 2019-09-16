с чего всё началось

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram. Об этом он рассказал в понедельник, 16 сентября, в интервью французской радиостанции France Inter.

Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram

Экономика В России предложили повысить минимальную цену водки Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.

Авто Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.

Происшествия В Ростовской области задержаны члены экстремистской группировки Известно, что координировал деятельность сообщества бывший сотрудник правоохранительных органов, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Происшествия Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе Иран вновь задержал в Персидском заливе танкер, который перевозил 250 тыс. литров дизельного топлива для ОАЭ.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Политика Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Армия и оружие Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.

Политика Обматеривший Путина ведущий раскрыл причину ругани в адрес президента Грузинский журналист Георгий Габуния рассказал, почему оскорбил президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2». Свое мнение он высказал в эфире нового телеканала Mtavari Arkhi («Главный канал») в начале новой передачи Post Factum, которую он ведет.

Общество Сердюков и Васильева стали многодетными родителями Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.

Авто АвтоВАЗ представил новые спецверсии популярных моделей Три модели марки "Лада" в ближайшее время будут предлагаться в новой версии #Club, отличающейся внешним декором и улучшенным оснащением.

Происшествия 17-летняя жительница Башкирии утопила младшую сестру В Башкирии 17-летняя местная жительница утопила свою младшую сестру. Указанное происшествие произошло 13 сентября в Салавате.

Происшествия Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.

Политика В ЛНР назвали фейком информацию об аресте главы МВД Корнета Информация об аресте главы МВД самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета является фейком, заявил представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник изданию «Политика Сегодня».

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире Что же касается самого "бюджетного" варианта из новой линейки Apple - iPhone 11 с памятью 64 ГБ, то здесь Россия уступила пальму первенства Норвегии ($947), а сама оказалась на второй строчке ($933).

Политика Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Политика Планы по интеграции России и Белоруссии подтвердили в Кремле Песков уточнил, что сведения в СМИ носят "предварительный" характер Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах экономической интеграции России и Белоруссии, сообщает РИА "Новости".