с чего всё началось

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram. Об этом он рассказал в понедельник, 16 сентября, в интервью французской радиостанции France Inter.

Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram

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