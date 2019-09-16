Политика

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram. Об этом он рассказал в понедельник, 16 сентября, в интервью французской радиостанции France Inter.
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с чего всё началось
В ходе интервью Сноудена французской радиостанции France Inter
 журналист рассказал, что премьер-министр Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент Эммануэль Макрон предпочитает Telegram.
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Lenta.ru07:54
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